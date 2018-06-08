Художественный руководитель драмтеатра Вологды остался без работы. Зураба Нанобашвили уволили после обвинений в сексуальных домогательствах.

Художественный руководитель драмтеатра Вологды остался безработы. Зураба Нанобашвили уволили после обвинений в сексуальныхдомогательствах.Обвинения против деятеля культуры выдвинули две 17-летниестудентки. Девушки написали заявление в прокуратуру. Однако в ведомстве решили,что состав преступления отсутствует: обе будущие актрисы достигли 16-летнеговозраста.Тем не менее, договор с художественным руководителемдрамтеатр расторг – как сообщается, по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса. Исполняющимобязанности худрука драмтеатра назначен Александр Кирпичев.Зурабу Нанобашвили недавно было присвоено званиезаслуженного артиста России. Указ подписан президентом 3 мая. Худруквологодского драмтеатра (теперь уже бывший) – лауреат международных ироссийских театральных фестивалей и конкурсов, трижды лауреат государственнойпремии Вологодской области.Как сообщал портал "Вологда.рф", при Нанобашвили вВологде появились Малая и Камерная сцены театра. Он же предложил открытьактерский факультет в Вологодском областном колледже искусств, создалтеатральный музей и учредил журнал "Театральный альманах".Кроме того, Нанобашвили награжден почетным знаком "Зазаслуги перед Вологдой", удостоен Ордена Дружбы. Он автор большинстваспектаклей, которые идут на сцене драмтеатра Вологды – свой пост он занимал 17лет.Напомним, волна обвинений известных деятелей кино и театра в домогательствах началась в Голливуде в конце прошлого года. Известного продюсера Харви Вайнштейна сразу несколько десятков женщин, в том числе знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что женщины в кинокомпании подвергались назойливым "ухаживаниям" со стороны руководителя на протяжении 30 лет.В соцсетях развернулось движение #MeToo – "меня тоже" (домогались, насиловали, склоняли к сексу). Однако эксперты уверяют, что это отнюдь не борьба за права обиженных и оскорбленных женщин – а социальная технология.