Бывшего президента Украины Виктора Януковича планировали сжечь во время его поездки в Харьков в 2014 году. О планах украинских радикалов рассказал свидетель на процессе в Киеве.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича планировалисжечь во время его поездки в Харьков в 2014 году. О планах украинских радикаловрассказал свидетель на процессе в Киеве.Занимавший пост президента Украины в 2014 году ВикторЯнукович вынужден был отказаться от поездки в Харьков, на съезд Парии регионов.Охране стало известно о подготовке покушения на главу государства.По полученным данным, план разработали украинские радикалы.Для исполнения задуманного в город прибыли две группы боевиков. Вторая должнабыла вступить в дело, если их коллеги провалят свое выступление."Если покушение первой группы будет неудачным – апланировалось убийство президента из огнестрельного оружия – то при выводепрезидента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо привыезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь", – приводитвыступление на суде бывшего руководителя службы безопасности Януковича ВладимираПавленко .Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене противВиктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел,которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства послегоспереворота 2014 года. На заседании 8 июня запланирован допрос свидетелей сторонызащиты.Павленко на процессе подчеркнул, что с февраля 2014 годаугрозы в адрес Януковича стали носить системный характер. В частности, штабоппозиционных сил планировал взрыв на Майдане. По данным разведки, радикалынамеревались захватить бензовоз, направить его на Майдан, скопить вокруг неголюдей и подорвать. После чего боевики собирались штурмовать административныездания. По словам Павленко, эти планы сорвали сотрудники Службы безопасностиУкраины.Ранее на суде было заявлено, что Виктор Янукович, свергнутыйв результате государственного переворота на Украине, смог выбраться стерритории страны только благодаря помощи российских десантников, напоминает