Бывшего президента Украины Виктора Януковича планировали
сжечь во время его поездки в Харьков в 2014 году. О планах украинских радикалов
рассказал свидетель на процессе в Киеве.
Бывшего президента Украины Виктора Януковича планировали
сжечь во время его поездки в Харьков в 2014 году. О планах украинских радикалов
рассказал свидетель на процессе в Киеве.
Занимавший пост президента Украины в 2014 году Виктор
Янукович вынужден был отказаться от поездки в Харьков, на съезд Парии регионов.
Охране стало известно о подготовке покушения на главу государства.
По полученным данным, план разработали украинские радикалы.
Для исполнения задуманного в город прибыли две группы боевиков. Вторая должна
была вступить в дело, если их коллеги провалят свое выступление.
"Если покушение первой группы будет неудачным – а
планировалось убийство президента из огнестрельного оружия – то при выводе
президента охраной вторая группа планировала либо его застрелить, либо при
выезде кортежа забросать его коктейлями Молотова и заживо сжечь", – приводит
выступление на суде бывшего руководителя службы безопасности Януковича Владимира
Павленко .
Суд начал рассматривать по существу дело о госизмене против
Виктора Януковича летом прошлого года. Это одно из нескольких уголовных дел,
которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после
госпереворота 2014 года. На заседании 8 июня запланирован допрос свидетелей стороны
защиты.
Павленко на процессе подчеркнул, что с февраля 2014 года
угрозы в адрес Януковича стали носить системный характер. В частности, штаб
оппозиционных сил планировал взрыв на Майдане. По данным разведки, радикалы
намеревались захватить бензовоз, направить его на Майдан, скопить вокруг него
людей и подорвать. После чего боевики собирались штурмовать административные
здания. По словам Павленко, эти планы сорвали сотрудники Службы безопасности
Украины.
Ранее на суде было заявлено, что Виктор Янукович, свергнутый
в результате государственного переворота на Украине, смог выбраться с
территории страны только благодаря помощи российских десантников, напоминает
.