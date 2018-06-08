Как можно догадаться, магический артефакт будет нести дрон. Инновационный зонтик будет защищать своего владельца от палящего солнца или дождя, оставляя его руки свободными.

Специалисты японской компании Asahi Power Service разработали беспилотник Free Parasol, выполняющий функции зонта."Я решил создать его, поскольку не люблю держать зонтик", – признаётся президент компании Кэндзи Судзуки (Kenji Suzuki), чьи слова приводит ресурс phys.org со ссылкой на агентство AFP.Робот пригодится в ситуациях, когда неуместно нести зонт в руках или когда нужен несколько больший "защитный купол", чем у стандартного аксессуара.На сегодняшний день испытания проходит прототип третьего поколения. Он имеет диаметр полтора метра и вес пять килограммов. Правда, полетать на нём, как Мэри Поппинс, не получится: пока заряда батареи хватает лишь на пять минут движения. Однако авторы рассчитывают в короткие сроки увеличить этот показатель в четыре раза, в том числе и за счёт снижения массы дрона.Робот обозревает окружающий мир с помощью камеры, чтобы отслеживать перемещения своего обладателя и зависать именно над нужной головой. Планируется, что он будет перемещаться вслед за "хозяином", как хорошо вышколенная собака. Сейчас компания решает технологические проблемы, связанные с этой функцией.Проблема ещё и в том, что на данный момент агрегат способен защитить своего владельца только от солнца, потому что не является водонепроницаемым. Однако в будущем инженеры надеются "научить" его противостоять и дождю.Судя по сообщениям некоторых СМИ, аппарат должен поступить в продажу уже в следующем году. Его ожидаемая стоимость составляет 275 долларов США. Для зонтика, конечно, дороговато, но для летающего робота, способного удивить всех вокруг, в самый раз.Дабы избежать юридических сложностей, связанных с регуляцией движения в небесах, производители будут рекомендовать робота к применению лишь на огороженных частных площадках, таких как поля для гольфа.Напомним, что "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о дронах-дефибрилляторах и беспилотниках, которые смогут перевозить лабораторные образцы.