Он сбежал от полицейских и полгода находился в федеральном розыске

Он сбежал от полицейских и полгода находился в федеральном розыскеСуд приговорил 19-летнего костромича, который распространял наркотики с помощью системы закладок, к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.Еще до своего совершеннолетия молодой человек дважды попадался на кражах. Тогда его отправили на полгода в колонию-поселение. Но юноша так и не появился в учереждении. Он решил зарабатывать на жизнь, продавая наркотики.Молодой человек не скрывал способ своего заработка и выкладывал фотографии в социальные сети. Полицейские задержали костромича. Он пошел на сотрудничество со следствием. Спустя какое-то время он собрал вещи и сбежал. Юноша вполгода находился в федеральном розыске.