Рост цен незначительный, а средняя стоимость проданного дома в первом квартале составила 105,5 миллиона рублей.

Непростая ситуация сложилась на загородном рынке недвижимости. Дело в том, что количество сделок на подмосковном рынке снизилось в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом заявил директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын."По итогам первого квартала 2018 года количество сделок на рынке загородной недвижимости снизилось на 7%, однако средняя стоимость проданного дома выросла", — констатировал Колосницын.Сейчас на загородном рынке рост цен незначительный, а средняя стоимость проданного дома в первом квартале составила 105,5 миллиона рублей.Максимальный рост отмечался на Рублевке. Здесь средняя цена сделки выросла со 141 до 200 миллионов рублей.