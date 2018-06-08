Рост цен незначительный, а средняя стоимость проданного дома в первом квартале составила 105,5 миллиона рублей.
Непростая ситуация сложилась на загородном рынке недвижимости. Дело в том, что количество сделок на подмосковном рынке снизилось в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом заявил директор департамента жилой недвижимости компании Penny Lane Realty Сергей Колосницын.
"По итогам первого квартала 2018 года количество сделок на рынке загородной недвижимости снизилось на 7%, однако средняя стоимость проданного дома выросла", — констатировал Колосницын.
Сейчас на загородном рынке рост цен незначительный, а средняя стоимость проданного дома в первом квартале составила 105,5 миллиона рублей.
Максимальный рост отмечался на Рублевке. Здесь средняя цена сделки выросла со 141 до 200 миллионов рублей.