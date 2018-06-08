Общение президента России Владимира Путина со страной буквально за сутки разлетелось на цитаты. Реакция мирового сообщества была неравнодушной: от откровенного восхищения до обвинений в театральной постановке.

Общение президента России Владимира Путина со страной буквально за сутки разлетелось на цитаты. Реакция мирового сообщества была неравнодушной: от откровенного восхищения до обвинений в "театральной постановке".Для иностранных журналистов более четырех часов прямого эфира с Владимиром Путиным – золотая жила. Ведь пропустить выступление российского президента – значит остаться без громких заголовков.Восхищенная западная пресса пишет о непревзойденном лидере, а советы Владимира Владимироваича цитируют буквально все издания. Так, немецкая телекомпания Deutsche Welle рассказала о том, как Трамп "бросил Европу в руки Путина".Впрочем, это заявление на прямой линии привел сам российский лидер в качестве лучшей шутки за последнее время. "Мы повлияли якобы на выборы президента в США, а он нам за это подарил Европу. Полный бред. Иначе как шуткой это назвать невозможно",– сказал президент.Стоит отметить, что Европа действительно будто сняла розовые очки. После прямой линии в правительстве Италии заявили, что намерены обсудить статус Крыма. Кроме того, стало известно, что шведы одобрили строительство "Северного потока – 2".В НАТО и вовсе назвали Россию "соседом, с которым нужно вести диалог". Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг высказал намерение улучшить отношения со страной.Также Путин поразил общественность своей риторикой о важности сохранения мира. Говоря о последствиях третьей мировой, он привел цитату Эйнштейна о том, что "четвертая мировая будет вестись с помощью камней и палок".Один лишь Дональд Трамп не проронил ни слова. Эксперты полагают, что Twitter лидера США не обновляется по той причине, что слишком многое сейчас нужно обдумать.В немецком издании Tagesschau российского президента назвали тем, кто способен решить проблемы. В свою очередь, их коллеги из Швейцарии опубликовали материал с заголовком "Путин — прекрасный правитель".Не промолчали и французы. Газета Le Figaro отметила, что механизмы решения вопросов были проработаны досконально, и Путин оперативно определял ответственных по каждой ситуации.Как и ожидалось, нашлись среди неравнодушных журналистов и критически настроенные. Некоторые из них назвали четырехчасовой марафон из вопросов и ответов "срежиссированной театральной постановкой".Напомним, что Владимир Путин проводит прямую линию каждый год. Президенту задают различные вопросы, касающиеся широкого спектра тем: от социальных до геополитических. В этот раз российскому лидеру поступило более двух миллионов вопросов.