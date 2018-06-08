Зарубежные СМИ не обошли вниманием состоявшуюся 7 июня ежегодную Прямую линию, которую провёл Владимир Путин.

Зарубежные СМИ не обошли вниманием состоявшуюся 7 июня ежегодную "Прямую линию", которую провёл Владимир Путин.На этот раз внешнеполитическим проблемам и вызовам было отведено совсем немного времени в ответах президента, главное внимание было посвящено внутрироссийским вызовам и целям в работе правительства.Кстати именно на правительство, а вернее на то, как его члены были включены в процесс разговора президента с гражданами страны, обратили основное внимание зарубежные издания.Корреспондент "BBC" Стив Розенберг обращает внимание на очень необычный формат решения острых социальных проблем, предложенный во время "Прямой линии". Вот простой водитель грузовика, прямо во время движения записывает на свой мобильный телефон вопрос президенту, а вот уже президент переадресует вопрос о ценах на топливо министру энергетики и тот, в свою очередь, отчитывается о проделанной работе и планах по ликвидации проблемы.Журналист "ВВС" отмечает нестандартный подход и особый динамизм происходящего в прямом эфире. Следом возникает вопрос о поселковой больнице и тут же перед жителями, обратившимися за помощью к главе государства, уже держит ответ глава региона.Автор материала, в то же время, обращает внимание, что российская практика решения острых социальных проблем по-прежнему подразумевает личное участие в них главы государства.Корреспондент французской "Le Figaro" также основное внимание уделяет необычному формату вовлечения высших чиновников в процесс общения с жителями. Корреспондент Пьер Аврил замечает, что у чиновников совсем нет опыта такого общения и их ответы порой больше напоминали сухие бюрократические отчёты, так что порой ведущим программы даже приходилось их перебивать, чтобы не выйти за предложенный временной формат.Министр финансов отвечает многодетному отцу, на вопрос о кредитной ставке, а жительница Ставрополья, пострадавшая от наводнения, в тот же день принимает с визитом местного губернатора.Российский президент не только решает конкретную проблему конкретного человека, но параллельно раздаёт прямые указания чиновникам и в прямом эфире учит их тому, как надо относиться к жителям тех регионов, за которые они отвечают, сообщает корреспондент "Le Figaro".В Кремле явно оживили формат общения президента с гражданами, включив в прямое общение министров и губернаторов, пишет корреспондент немецкой "Süddeutsche Zeitung".С одной стороны, пишет Поль Катценбергер, это должно было продемонстрировать, что российский президент – это ключевая фигура при решении всех вопросов в стране, а с другой – показать, как работает система делегирования полномочий на разные уровни власти и дать почувствовать главам ведомств и регионов личную ответственность за решение острых проблем на глазах у главы государства.