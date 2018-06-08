Известная российская исполнительница Земфира огорчила фанатов печальным известием. Она сообщала на своей страничке в Instagram, что ее выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде, посвященные чемпионату мира по футболу, отменены.

Известная российская исполнительница Земфира огорчила фанатов печальным известием. Она сообщала на своей страничке в Instagram, что ее выступления в Калининграде и Нижнем Новгороде,посвященные чемпионату мира по футболу, отменены.Певица отметила, что это произошло по независящим от организаторов причинам. По ее словам, отмена связана именно с категорическим запретом на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира по футболу.Также Земфира написала в своем Instagram, что занимающаяся всеми организационными вопросами компания проводила встречи с представителями администраций и силовых ведомств. Она добавила, что были достигнуты договоренности, а билеты к тому моменту уже поступили в продажу. Однако звезда на днях получила ответ, что провести ее выступления вКалининграде и Нижнем Новгороде не представляется возможным.Ранее певица Юлия Чичерина объявила, что ей запретили выступать в Ростове-на-Дону перед болельщиками. Организаторы сообщили певице, что ее репертуар ассоциируется с военной тематикой, которая запрещена на мероприятиях FIFA. В ответ на это артистка назвала представителей организации "футболобандеровцами".Напомним, что в феврале 2016 года Земфира выступала во Дворце спорта в Нижнем Новгороде. После этого она решила больше не ездить в туры."Это последний тур. Не хотела этим спекулировать", – заметно нервничая, призналась тогда певица нижегородцам. При этом свое решение она никак не объяснила.