В эфире ток-шоу 60 минут на телеканале Россия 1 лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал прямую линию с Владимиром Путиным. Некоторые ответы не устроили парламентария.

В эфире ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал прямую линию с Владимиром Путиным. Некоторые ответы не устроили парламентария.Владимир Жириновский вышел на связь с гостями программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", чтобы поделиться своими впечатлениями от прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Парламентарий жестко высказался по поводу некоторых ответов российского лидера.В частности, недовольство лидера ЛДПР вызвало упоминание Владимиром Путиным новых образцов вооружения, создаваемых в стране. О таких вещах, уверен он, не стоит говорить так открыто. "Не надо раскрывать наши тайны", – уверен Владимир Жириновский.Кроме того, депутат возмутился комплиментом, который прозвучал из уст президента в отношении 38-летней жительницы Челябинска, задававшей вопросы от лица блогеров. Жириновский не согласился с Путиным, что девушка выглядит моложе своего возраста. "Выглядит на 45 и худая", – пожаловался глава ЛДПР.Ну а больше всего возмущения, судя по всему, у Владимира Жириновского вызвал тот факт, что в эфире не прозвучал его собственный вопрос. Парламентарий хотел узнать отношение президента России к демократическому устройству в Австрии, где тот был недавно. В частности, он хотел предложить по ее примеру превратить России в страну с трехпартийной системой."Никакого ответа не прозвучало", – посетовал Владимир Жириновский. Злые языки тут же предположили, что острая реакция политика на некоторые темы, поднятые на прямой линии, стала прямым следствием обиды на то, что ему самому не дали возможность озвучить свой вопрос.