Дорога, ведущая к двум дачным поселкам в Чеховском районе, перекрыта не будет. Трассу удалось отстоять благодаря вмешательству волонтеров, которые работали на Прямой линии с президентом. Съезд с Симферопольского шоссе появился стихийно много лет назад, и в ходе реконструкции магистрали его собирались заблокировать. Но альтернативных дорог для дачников не осталось.

Дорога, ведущая к двум дачным поселкам в Чеховском районе, перекрыта не будет. Трассу удалось отстоять благодаря вмешательству волонтеров, которые работали на "Прямой линии" с президентом. Съезд с Симферопольского шоссе появился стихийно много лет назад, и в ходе реконструкции магистрали его собирались заблокировать. Но альтернативных дорог для дачников не осталось.— Если что-то случится, ни скорая, ни пожарная к нам не смогут добраться!Десятки людей вышли защищать дорогу к своим домам. Их садовые товарищества располагаются на Симферопольском шоссе. С него есть поворот направо — он же съезд к дачам. Сейчас трассу заканчивают ремонтировать, а путь к двум СНТ — "Лесному" и "Южному" — пообещали закрыть.— Они здесь хотят сделать вообще звукоизолирющую стену.Дорога появилась сама собой. В 90-х во время ремонта шоссе по ней отгоняли технику на стоянку в лес. Позже рядом построили дачи. Но три года назад появился новый проект реконструкции трассы. Росавтодор прислал письмо: дорогу к домам закроют."Она не предусмотрена проектной документацией. Как они пишут, мы не имеем права пользоваться этим съездом, он нигде не предусмотрен, и они вынуждены будут его перекопать", — говорит председатель СНТ "Лесное" Константин Тихонов.Добраться до этих дач можно только на машине. Люди попросили помощи у администрации Чеховского района. Вмешаться она не смогла: трасса М2 — федеральная. Власти сослались на генеральный план СНТ. Юридически дорога к нему существует.По документам, у дачников есть собственный въезд — правда, проходит он по участкам и улицам соседнего СНТ. Дорога приватизирована, потому что на ней стоят дома. Но пускать чужие, пусть и соседские машины — штук триста — хозяева не хотят. Даже ворота закрыли на замок.Время поджимало: в середине этого месяца съезд должны были закрыть. Садоводы решили обратиться на прямую линию с Путиным. Волонтеры приняли заявку. Проблема, над которой люди безрезультатно бились три года, решилась за четыре дня. Вопросом занималась волонтер из Пензы Ксения Лексина. Именно она приняла звонок в колл-центре и связалась со всеми ведомствами."На данный момент заключено соглашение между правительством Московской области и Росавтодором насчет того, что этот съезд останется открытым", — рассказывает Ксения.Положительное решение подтвердили в Росавтодоре."Мы прорабатываем возможное решение вопроса, чтобы данная проблема была решена с учетом интересов всех сторон", — сообщила пресс-секретарь ФКУ "Центравтомагистраль" Мария Лукшина.Радостную новость Ксения сама приехала сообщить дачникам.— Очень приятно было познакомиться, большое спасибо за вашу помощь — не только от меня, а здесь порядка 500-700 человек.Вопрос остается на контроле областного Министерства транспорта. Ксения тоже оставила жителям телефон на случай, если что-то пойдет не так. Волонтеры продолжают следить за судьбой своих подопечных и после окончания "Прямой линии".