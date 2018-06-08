08.06.2018

2018-06-08 16:25:39

Жительница Екатеринбурга избила полицейского пельменями

Пять лет

тюрьмы грозит жительнице Екатеринбурга, которая ударила полицейского пачкой замороженных

пельменей. Сотруднику полиции пришлось обратиться за медицинской помощью.



Как сообщает

, женщину доставили в отделение полиции после того как уличил в

краже бутылки коньяка. Она оплатила только пельмени, на алкоголь денег не

хватило, поэтому дама и решилась на преступление.



В отделении

у подозреваемой возник конфликт с помощником оперативного дежурного. Мужчина

сделал 39-летней женщине замечание, на что она ответила ему ударом по голове двухкилограммовым

пакетом с пельменями. Полицейский, почувствовав сильную боль, обратился к

медикам.