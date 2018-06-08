Пенсионерка поблагодарила сотрудников полиции за раскрытие совершенного в отношении нее мошенничества. Полицейские задержали злоумышленников и вернули ей похищенное...

63-летняя пенсионерка поблагодарила сотрудников уголовного розыска ОМВД России по району Новогиреево за раскрытие совершенного в отношении нее мошенничества.В начале июня текущего года пожилая женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что двое неизвестных мужчин предложили ей путем выгодной сделки приобрести норковые шубы. В итоге они подложили ей в пакеты синтетическую подделку, а она лишилась 40 тысяч рублей и собственной верхней одежды.Уже на следующий день сотрудники полиции задержали злоумышленников и вернули похищенную шубу владелице.В настоящее время следствием ОМВД России по району Новогиреево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Пенсионерка выразила признательность полицейским ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы за их в готовность в любую секунду прийти на помощь гражданину. Женщина отметила: «Выражаю огромную благодарность за таких прекрасных, ответственных сотрудников. Я восхищена профессиональной, грамотной работой полицейских и очень счастлива, что в наших правоохранительных органах служат столь небезразличные и отзывчивые люди».Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73