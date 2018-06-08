Молодой человек из Якутска лишился пальца и получил травму головы в результате конфликта с посетителями развлекательного заведения Зодиак, близ которого часто происходят стычки. Камера наблюдения зафиксировала самое начало противостояния утром 6 июня.

Молодой человек из Якутска лишился пальца и получил травму головы в результате конфликта с посетителями развлекательного заведения "Зодиак", близ которого часто происходят стычки. Камера наблюдения зафиксировала самое начало противостояния утром 6 июня.На кадрах видно, что молодой человек дал достойный отпор группе мужчин, отправив зачинщика конфликта на асфальт, однако на него тут же посыпался град ударов со стороны приятелей пострадавшего. В результате он оказался в больнице, где ему, как уточняет News.Ykt.Ru, наложили 16 швов на рану на голове.Во время перевязки в травмпункт ворвались около 10 человек и снова набросились на обидчика, но тому удалось отбиться и скрыться с места. В погоню за молодым человеком мстители отправились на Toyota Land Cruiser и Lexus: настигнув его около жилого дома на улице Маяковского, они начали стрелять."Травмат оказался очень хорошим. Ему снесло большой палец. Он пытался прикрыть голову", — пояснил родственник пострадавшего.Что стало причиной конфликта, остается неизвестным, как и то, были ли задержаны подозреваемые.