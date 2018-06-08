Гран-при фестиваля Спасти и сохранить в Ханты-Мансийске взял снятый по заказу телеканала Наука фильм Жизнь с бактериями. Материалы для документальной ленты снимались в Москве, Краснодаре, Пущина, на Северном Кавказе и Беломорской станции МГУ.

Гран-при фестиваля "Спасти и сохранить" в Ханты-Мансийске взял снятый по заказу телеканала "Наука" фильм "Жизнь с бактериями". Материалы для документальной ленты снимались в Москве, Краснодаре, Пущина, на Северном Кавказе и Беломорской станции МГУ.Фильм рассказывает о молодых российских ученых-микробиологов, которые открывают новые виды микроорганизмов, создают экологически чистое топливо и ищут с помощью бактерий способы борьбы с загрязнением окружающей среды. Документальная лента предлагает посмотреть на развитие микробиологии глазами тех, кто сегодня продвигает эту науку вперед.Авторами "Спасти и сохранить" выпускники философского факультета Кубанского государственного университета Андрей Тимощенко и Станислав Ставинов. Финансовую поддержку кинематографистам оказало "Русское географическое общество" и Минкультуры России.Фильм был показан на фестивале "Волгафест" в Самаре, в Воронеже на фестивале "Моя планета. Планета людей", Geek Picnic в Санкт-Петербурге."Жизнь с бактериями" одержала победу на фестивалях "Россия", "Лавр", SIFFA, "Хрустальный компас", также был показан на конференции INPUT в Нью-Йорке.XXII фестиваль "Спасти и сохранить" объединил 35 стран ближнего и дальнего зарубежья: Великобританию, Германию, США, Италию, Испанию, Францию, Иран, Индию, Молдову, Эстонию, Литву, Чехию, Белоруссию и другие страны. Здесь можно увидеть все самое актуальное в зарубежной и российской экологической кинодокументалистике.