На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) электрички следуют с увеличенными интервалами из-за вандалов, повредивших кабель, питающий устройство регулировки движения поездов.

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) электрички следуют с увеличенными интервалами из-за вандалов, повредивших кабель, питающий устройство регулировки движения поездов, передает ТАСС.Как сообщили в пресс-службе МЖД, ЧП произошло на перегоне Мытищи — Подлипки Дачные (Ярославское направление в сторону подмосковного Королева). Там злоумышленники повредили кабель, питающий устройство регулировки движения поездов в автоматическом режиме. В связи с этим на первом и втором главных путях включился запрещающий для движения поездов сигнал.На месте работают бригады железнодорожников, они уже восстановили работу системы на первом главном пути, по которому поезда следуют в Москву. В настоящее время продолжаются работы на втором главном пути.В пресс-службе отметили, что диспетчерами МЖД организован пропуск поездов на перегоне по специальному режиму — поезда проходят участок на небольшой скорости.В МЖД напомнили, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность.