Материалы дела рассмотрит районный суд.

Надзорный орган Петушинского района передал в суд уголовное дело против покровчанина, прописавшего в непригодном жилье семерых иностранцев.Обвинение утвердили в отношении сорокалетнего мужчины, фиктивно поставившего на учет приезжих. Весной к нему обратился гражданин Узбекистана с просьбой помочь легализоваться за пятьсот рублей. Хозяин оформил документы, но пускать жильца не собирался.Спустя месяц обвиняемый прописал еще шесть человек на таких же условиях. Мужчина полностью признал вину.