Татьяна Гордеева успешно руководит учебным заведением уже десять лет.

Преподаватель английского языка Татьяна Гордеева уже десять лет успешно возглавляет школу. Под ее началом учреждение внедряет инновации и побеждает в конкурсах, а среди выпускников много медалистов и студентов лучших вузов страны.Поздравляя победительницу, губернатор Александр Авдеев напомнил о господдержке молодых кадров и выплатах по проекту «Земский учитель» в малых городах. Сейчас в регионе активно обновляют школы и создают комфортные условия для учебы.Александр Авдеев пожелал молодым учителям приходить в профессию с таким же вдохновением, как когда-то Татьяна Ивановна. Сдающим экзамены выпускникам он посоветовал подумать о педагогической карьере.