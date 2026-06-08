Какие новые проекты привезла с собой Владимирская область с Петербургского международного экономического форума? Тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».

Какие новые проекты привезла с собой Владимирская область с Петербургского международного экономического форума? Тема этого года – «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Делегацию Владимирской области возглавлял Губернатор Александр Авдеев. Стенд 33-го региона издалека привлекал внимание. Необычный арт-объект «Цветущий лев» не просто охранял павильон, но и, кажется, притягивал удачу. Домой делегация вернулась не с