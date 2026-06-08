Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет приглашаются к участию в грантовом конкурсе, который даёт шанс протестировать свою идею без сложной бумажной волокиты.

Приём заявок на «Росмолодёжь. Микрогранты» (нацпроект «Молодёжь и дети») продлится до 16 июля.Программа выступает стартовой площадкой для тех, кто лишь начинает пробовать себя в проектной деятельности: здесь можно запустить первые мероприятия, проверить жизнеспособность замысла и создать задел для масштабирования.Сумма поддержки составляет от 5 тысяч до 300 тысяч рублей, а для победителей действует упрощённая система отчётности.Впоследствии участники смогут развить успешный проект и претендовать на более крупные гранты Росмолодёжи, в частности на всероссийских форумах. На выбор предложено 18 тематических направлений — от развития внутреннего туризма до инклюзивных инициатив.