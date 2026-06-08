Во Владимире уже в этом году построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс, предназначенный для занятий боксом. Новое сооружение будет построено на стадионе «Юность».

Во Владимире уже в этом году построят современный физкультурно-оздоровительный комплекс, предназначенный для занятий боксом. Новое сооружение будет построено на стадионе «Юность». Контракт на его создание будет подписан уже 15 июня. Об этом сообщили в горадминистрации. Строительство ФОКа, размером 20 на 30 метров, поручено индивидуальному предпринимателю Володиной Екатерине Викторовне, которая стала единственным участником торгов. Этот объект