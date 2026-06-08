Сбережения розничных клиентов ВТБ Владимирской области в первом квартале увеличились на 17% и составили 84 млрд рублей, сообщили в банке на встрече с представителями владимирских СМИ.

Сбережения розничных клиентов ВТБ Владимирской области в первом квартале увеличились на 17% и составили 84 млрд рублей, сообщили в банке на встрече с представителями владимирских СМИ. На долю инвестиционных продуктов приходится 15 млрд рублей из этой суммы. Несмотря на постепенное снижение доходности, депозиты остаются востребованными у жителей региона.По итогам первого квартала 2026 года во Владимирском отделении ВТБ было открыто более 31 тысячи вкладов и 14 тысяч накопительных счетов. Порядка 15 млрд. рублей жители региона вложили в инвестиционные инструменты – это на 19% больше по сравнению с данными на конец 2025 года.Вкладчики фокусируются в основном на краткосрочных продуктах – в апреле свыше 70% депозитов в ВТБ были размещены на 2-3 месяца. Однако на фоне постепенного снижения ключевой ставки клиенты начинают проявлять интерес к более длинным срокам, чтобы зафиксировать двузначную доходность. Так, доля шестимесячных депозитов в банке выросла до 15%.«Тренд на сбережения сохраняется. Депозиты остаются понятным и надежным инструментом накоплений, и, даже несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, они приносят неплохой доход», – отметил управляющий банка во Владимирской области Сергей Озерянский.