Точка сбора — остановка «Золотые ворота» на стороне «Музея Хрусталя». От обычного троллейбуса его можно отличить только по надписи «Экскурсия» на лобовом и боковых стеклах. В субботу, 6

Точка сбора — остановка «Золотые ворота» на стороне «Музея Хрусталя». От обычного троллейбуса его можно отличить только по надписи «Экскурсия» на лобовом и боковых стеклах. В субботу, 6 июня, такой необычный транспорт вышел в свой первый рейс в этом сезоне, и свободных мест в нем почти не осталось. Экскурсионный троллейбус отправляется в путь по Большой