8 июня выпускники пишут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Это один из двух обязательных экзаменов, на сдачу которого зарегистрированы 4 982 человека. Для проведения ЕГЭ

8 июня выпускники пишут ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. Это один из двух обязательных экзаменов, на сдачу которого зарегистрированы 4 982 человека. Для проведения ЕГЭ задействованы 56 пунктов проведения экзаменов, сообщает Минобразования ВО. Минимальный балл, установленный на ЕГЭ по профильной математике, составляет 27 баллов. ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе оценивания.