Министерство образования региона организовало работу 56 ППЭ.

Данная дисциплина входит в число двух обязательных предметов для получения школьного аттестата, а проверку знаний по ней проходят 4982 одиннадцатиклассника нашего региона. По сведениям областного министерства образования, для комфортной сдачи тестирования открыли 56 оборудованных пунктов проведения испытаний.Чтобы успешно преодолеть установленный порог по профильному направлению, старшеклассникам необходимо набрать как минимум 27 баллов. При этом базовый уровень тестирования проверяется по стандартной пятибалльной шкале, где для успешного завершения испытания достаточно получить оценку не ниже тройки.Предварительные итоги проверки экзаменационных бланков опубликуют ориентировочно к 23 июня.