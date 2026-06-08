Вождение в нетрезвом виде обернулось для местного жителя не только уголовным делом, но и перспективой конфискации техники.

Надзорное ведомство Гороховецкого района утвердило обвинительный акт по делу мужчины, которого подозревают в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.По данным дознания, в марте текущего года фигурант, уже имевший непогашенную судимость за аналогичный проступок, забрался на незарегистрированный мотоцикл «KAWASAKI ZZ-R 600» и выехал на городские улицы, создавая угрозу для прохожих и автомобилистов. Далеко злоумышленник не ушёл — его манёвры пресекли инспекторы ДПС.вождение в нетрезвом виде, рецедивист, мототехника, Проходить медицинскую проверку на алкоголь водитель отказался, в связи с чем его немедленно отстранили от руля. Свою причастность к нарушению мужчина не отрицал. Материалы расследования уже переданы в районный суд для вынесения вердикта.Теперь нарушителю грозит до трёх лет колонии, запрет на вождение, а также безвозмездное изъятие мотоцикла в пользу государства — на транспортное средство уже наложен арест.