Владимирская легкоатлетка Елена Панова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях «День метаний», которые прошли в Москве. Спортсменка показала лучший результат в метании

Владимирская легкоатлетка Елена Панова завоевала золотую медаль на международных соревнованиях «День метаний», которые прошли в Москве. Спортсменка показала лучший результат в метании диска, обойдя соперниц из разных стран. Об этом поделились в горадминистрации. Эти состязания состоялись в рамках «Недели легкой атлетики», собрав атлетов не только из России, но и из Беларуси, Румынии, Бразилии, Колумбии, Кубы,