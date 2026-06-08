В воскресенье, 7 июня, «Торпедо» в рамках матча первенства России встретились с командой из Твери и одержали уверенную победу, с чем их поздравил глава города Сергей Волков в своих соцсетях.

В воскресенье, 7 июня, «Торпедо» в рамках матча первенства России встретились с командой из Твери и одержали уверенную победу, с чем их поздравил глава города Сергей Волков в своих соцсетях. Счёт открыл Валерий Архипенко во втором тайме — после перехвата неудачного паса соперников мяч головой вколотил в сетку гостей. Под занавес встречи Данил Соболев забил