Идет заседание трибунала. В вагоне метро офицер избил еврея.
- Почему?
- Да он мне на ногу наступил!
- Могли бы и потерпеть!
- Так я терпел! Он наступил, я и думаю: потерплю 3 минуты. Три минуты прошли. Думаю: ну, потерплю еще 2 минуты. Ну, эти 2 минуты прошли, а он все у меня на ноге стоит. Тут-то я ему и врезал... Офицеру выносят бо-о-ольшое порицание и отпускают. В зал вводят солдата, который избил восемь евреев в том же вагоне метро.
- Почему?
- Да еду я в метро. Смотрю, рядом офицер. То на еврея посмотрит, то на часы. Потом в конце концов на часы взглянул и как вмажет! Так я решил, что по всей стране началось...
еще анекдот!