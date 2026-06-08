Третья победа подряд. Футболисты владимирского «Торпедо» на домашней арене одолели футбольный клуб из Твери. Матч прошел в минувшее воскресенье в рамках второго дивизиона Первенства

Третья победа подряд. Футболисты владимирского «Торпедо» на домашней арене одолели футбольный клуб из Твери. Матч прошел в минувшее воскресенье в рамках второго дивизиона Первенства России. На встречу приехали болельщики из Твери с баннерами и плакатами. Поддержка с обеих сторон была громкой. Фанаты обменивались совместными кричалками. «Вперед, друзья» — звучало с трибун. Первый тайм прошел без