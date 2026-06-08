Власти региона направили дополнительные 275,7 миллиона рублей на здравоохранение.

Заседание Совета муниципальных образований прошло в Гусь-Хрустальном. Спикер областного парламента Ольга Хохлова сообщила о финале масштабной реформы управления.Депутаты согласовали выделение дополнительных 275,7 миллиона рублей на нужды медицины и закупку спецмашин. Также бойцам СВО с инвалидностью первой группы предоставили право на получение земли вне очереди.Для поддержки многодетных семей территориям разрешили обмениваться свободными земельными фондами. Глава города Алексей Соколов рассказал о развитии дорог и оборонных стекольных производств, а завершилась встреча награждением директора хрустального завода.