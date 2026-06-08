Ход разбирательства контролирует ведомство.

Надзорное ведомство Меленковского района проверило, как соблюдаются права несовершеннолетних местных жителей.Ранее местная жительница привлекалась к административной ответственности за то, что бросала маленьких детей без присмотра.При проверке прокурор выявил, что женщина регулярно била старшую дочь руками и деталями мебели, а также душила девочку, оставляя на ее теле синяки.Прокурор направил материалы следователям для возбуждения уголовного дела по статье об истязании ребенка.Пострадавшую девочку перевели в Муромский реабилитационный центр, ее жизни и здоровью больше ничто не угрожает.