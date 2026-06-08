Яна Кобенко из школы №11 вошла в пятерку лучших знатоков биографии Пушкина.

Советник директора по воспитательной работе из школы №11 Яна Кобенко продемонстрировала выдающиеся знания биографии великого поэта, войдя в пятерку сильнейших участников и завоевав победу в авторитетной просветительской акции.Масштабный съезд преподавателей русского языка и словесности принимал Псков. Интересы нашего областного центра на этой представительной площадке защищали Яна Кобенко и ее коллега Зинаида Пискунова, представляющая образовательный центр №7.Данное событие помогло владимирским специалистам влиться в активное профессиональное сообщество, посвятившее себя сохранению классического отечественного наследия.Рабочая программа съезда отличалась высокой интенсивностью. Делегаты провели пленарную дискуссию о значении родной речи, написали специальный тест, а также обсудили интеграцию искусственного интеллекта в учебный процесс, детское чтение и подготовку к выпускным испытаниям. Вдобавок педагоги совершили поездку по памятным историческим уголкам, включая Михайловское, Псково-Печерскую лавру и место захоронения Александра Пушкина.Администрация Владимирской области отметила, что достижения учителей вызывают искреннюю гордость и служат прекрасным примером для подрастающего поколения школьников.