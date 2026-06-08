В рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл большой приём жителей Владимирской области.

В рамках региональной недели депутат Госдумы РФ Игорь Игошин провёл большой приём жителей Владимирской области.Как рассказал парламентарий на своей , земляки обращались с самыми разными вопросами. Так, мама ребёнка-инвалида попросила посодействовать в лечении дочери в медучреждениях российской столицы, а жители сельских населённых пунктов ходатайствовали о ремонте дорог.У жителей бывшего военного городка Коврова иная проблема. В их многоквартирном доме нет двора, и выходить из подъезда на улицу крайне опасно. Предварительно нужно убедиться, что мимо не едут машины.Меленковцы просят отремонтировать городскую женскую консультацию, где находятся кабинеты акушера-гинеколога, УЗИ, манипуляционная и процедурная. Проектно-сметная документация уже разработана, осталось найти порядка 23 млн рублей для обновления помещений.Также к народному избраннику обратились матери пропавших без вести участников СВО. А одному из бойцов специальной военной операции не выдали причитающиеся выплаты.«Во время очередного приёма граждан получил от жителей моего избирательного округа благодарности за решение проблем. Приятно, когда люди оценивают твой труд. Все обращения взяты в работу мной и моими помощниками. Каждое держим на контроле.После большого приёма сделал вывод, что у нас много активных людей, которые душой болеют за поселения, за земляков, стараются решить общие для всех проблемы. Это радует. Будем помогать! Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.