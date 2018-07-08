В Сочи все готово для начала заключительного четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России сыграет с соперниками из Хорватии. Тренер нашей команды Станислав Черчесов назвал состав на этот принципиальный матч.

В Сочи все готово для начала заключительного четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу, в котором сборная России сыграет с соперниками из Хорватии. Тренер нашей команды Станислав Черчесов назвал состав на этот принципиальный матч.В воротах нашей команды сыграет первый номер Игорь Акинфеев. Компанию в поле ему составят Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев и Дзюба.