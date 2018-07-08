Любовь Толкалина собирает «коллекцию речных купаний»

Любовь Толкалина собирает «коллекцию речных купаний»Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина искупалась на городском пляже в Кинешме, сообщает .Любовь Толкалина сыграла главную роль в постановке Московского независимого театра «Мастер и Маргарита». Спектакль состоялся на сцене Кинешемского драматического театра.Также актриса искупалась в реке Кинешемке на городском пляже. Сообщается, что Любовь Толкалина собирает «коллекцию речных купаний».«В моем списке Волга, Сухона, Ока, Цна, Мокша, Которосль, Вологда, Дон, Кама, Велика, Волхов. Нева, Свислочь, Днепр, Москва, Истра... и вот сегодня Кинешемка», — сообщила актриса.Отметим, что Любовь Толкалина с детства много занималась спортом, имеет разряд кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию.