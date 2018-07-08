Еще до начала футбольного чемпионата мира в России на вопрос, кто победит, Путин уверенно ответил: Организаторы. В этом смысле Россия уже действительно победила. Да и вообще хорошо, стадионы у нас останутся. Хотя не стадионы же восхитили прибывшую публику и не газоны.

Автор: Дмитрий КиселёвЕще до начала футбольного чемпионата мира в России на вопрос, кто победит, Путин уверенно ответил: "Организаторы". В этом смысле Россия уже действительно победила. Да и вообще хорошо, стадионы у нас останутся. Хотя не стадионы же восхитили прибывшую публику и не газоны. Это же все просто международный стандарт. А восхитило как раз то, в чем мы и действительно не напрягались.Болельщиков прежде всего приятно удивили люди: наша приветливость, дружелюбие, готовность помочь, миролюбие, наконец. Вот что стало для миллионов зарубежных фанатов открытием. Им-то свободная пресса Запада твердила, что здесь полузвери живут, мол, даже опасные. А мы предстали совершенно другими и без какого-либо напряжения.Важный результат чемпионата и тот, что и мы взглянули на себя в отражении восторженных глаз. Всегда приятно и повышает самооценку. На свои города, улицы и парки, на своих футболистов, на свои поезда и аэропорты, на свою кухню и национальные блюда, на свои кокошники и ушанки, да просто друг на друга, на наш жизненный уклад. Все нормально. Ничего не надо ретушировать, как-то пыжится перед кем-то — как есть, так и есть. И хорошо.Но то, что для нас нормально, для очень многих приехавших из-за рубежа оказалось ошеломляюще прекрасным. И приятно, что простые люди из разных стран безо всяких посредников в виде зловредной прессы или их политиков, каким-то образом заинтересованных в русофобии, столь откровенно выражают свои чувства. А для нас это вообще естественно, столь тепло и так понятно и близко.Особая благодарность — англичанам. Им, пожалуй, решиться приехать труднее других. И контраст для них между ожиданиями и реальностью, наверное, самый резкий. Ведь мозги им там "компостируют" по поводу России конкретно.Чего скрывать, мы очень ценим эту прорвавшуюся искренность и, конечно же, верим, что добрые чувства к России люди, побывавшие у нас во время грандиозного чемпионата, сохранят навсегда.Автор: Павел Зарубин"Синие, вперед!" — поют и скандируют французские болельщики в Нижнем Новгороде. Они устроили шествие к стадиону. Позади у многих — российские города, провинция, и они увидели, что в России бояться совершенно нечего, постоянно — отличное настроение. Путешествуя за своей сборной, уже прошедшей и в полуфинал, они где только ни побывали, и тем более могут оценить увиденное."Я ни разу не испугался. Второй раз приезжаю сюда. Безопасность на высшем уровне. Если сравнивать с Францией, то там намного опаснее чем здесь", — говорит один из французских болельщиков.Древний Нижний Новгород получил новые, что называется, совершенно открыточные виды. Стадион прямо на берегу Волги, в двух шагах от Кремля. И как же здесь не прогуляться? Марлен передает привет своим родителям во Францию — они, "накачанные" западными страшилками, ужасно нервничали."Я была немного напугана перед поездкой, мои родители сильно переживали, ведь я еще и поехала одна. Но напрасно, здесь нет никаких проблем", — говорит девушка.Одна из французских семей в России уже три недели. Мама улетала на несколько дней по работе во Францию и вот снова вернулась. А Бенуа и его 10-летний сын теперь знают даже, что такое плацкарт, — мы столкнулись с ними в поезде на пути в Нижний Новгород.В быстрых "Сапсанах" мест уже не было, да и в этом поезде почти ничего не оставалось, потому взяли в последнюю секунду то, что было в наличии, и это оказались верхние полки в плацкарте. Бенуа с сыном растерялись.Сотни тысяч иностранных болельщиков во время чемпионата мира узнали романтику российских поездов. Билеты на поезда в те города, где проходят матчи, раскуплены под чистую: и СВ, и купе, и плацкарт. Новое слово в лексиконе иностранных болельщиков – "боковушка".Даже в плацкарте здесь есть Wi-Fi, принимают кредитные карты к оплате, работает кондиционер, в купейных вагонах — телевизоры и горячее питание.Российским проводникам, разносящим чай, болельщики предлагают попробовать их мате.Болельщицы спрашивают, точно ли они едут в тот Новгород, в котором пройдет футбол? Они слышали про аргентинцев, которые каким-то образом попали в Великий Новгород и за 2 часа до матча отправились, как они думали, на стадион. Но футбол вживую они все-таки увидели — по поручению президента аргентинцам подарили билеты на игру команды в Санкт-Петербурге.Особое настроение охватило всю Россию. Российские болельщики, впечатлившись "Калинкой" в исполнении исландцев, записали ответное музыкальное приветствие."У России — неоднозначный имидж на международной арене. Но как только ты познакомишься с реальными русскими людьми, ты понимаешь насколько они замечательные", — признаются фанаты.Те, кто участвовал в формировании такого имиджа, теперь вынуждены сбавлять обороты. Телеканал Euronews поинтересовался, как чувствуют себя в России фанаты сборных, прошедших в плей-офф чемпионата мира по футболу. "По правде говоря, у меня было немало предубеждений о России. Не знал, что думать о русских. Но нас встретили очень хорошо. Думаю, что здесь более безопасно, чем в моем родном Ноттингеме", — признался один из английских фанатов."Многие стереотипы о России просто рухнули. Люди увидели, что Россия — это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная к тем, кто к нам приезжает. Конечно, в значительной степени это создано усилиями наших любителей футбола", — заявил Владимир Путин."Мы все влюбились в Россию. Вы говорите о стереотипах: да, это правда, возможно, они были. Но когда человек приезжает сюда, видит всю эту атмосферу, он не может не влюбиться в страну. Мы совершенно наслаждаемся. Я чувствую себя ребенком в магазине игрушек, я просто не знаю, как это объяснить", — сказал президент FIFA Джанни Инфантино.Россия давно хотела провести чемпионат, понимая, какой импульс придаст это развитию спорта. Путин напоминает, что много лет назад лично встречал делегацию FIFA, показывал ей все, рассказывал. А в Великобритании, которая тогда тоже боролась за право проведения чемпионата, премьер-министр перед приездом футбольной делегации ушел в отпуск."Вот из этих мелочей, казалось бы, и складывается общее настроение. Здесь нет ничего секретного, скрытного, какого тайного влияния, нет никакого подкупа, никакой коррупции. Мы боролись за это легальными средствами и добились результата", — подчеркнул глава государства.Тео и его отец Стивен — восходящие звезды-блогеры чемпионата мира. Они зовут всех своих сограждан приехать и увидеть, какая Россия на самом деле."Все что надо, — это перестать слушать британские СМИ. Кто приедет сюда, увидит реальность, правду. Они увидят всю красоту, они проведут отлично время, увидят, как сборная Англии выигрывает ЧМ", — сказал Тео Огден.В тот день сердце чуть не разорвалось, когда исход схватки Англии и Колумбии решался в послематчевом пенальти.Они снова пересматривают матч и возмущаются, что английских болельщиков — всегда таких активных и многочисленных — намного меньше, чем могло бы быть, ведь многих запугали."В первый день мы решили провести эксперимент. Мы надели английские майки, взяли английский флаг. Нам же говорило ВВС, что за это могут побить, будут проблемы, но реальность оказалась абсолютно иной. Мы обошли весь Волгоград, люди подходили к нам и просили сфотографироваться вместе. Все улыбались. Это была полная противоположность тому, что нам говорили британские СМИ. Даже нам мозги "промыли". Нам каждый день по новостям говорили одно и то же. И вот мы идем с нашим флагом — и ничего", — вспоминает Стивен Огден.Англичане узнали, что русские — еще и люди с отменным чувством юмора. В Нижнем Новгороде болельщиков встречал бар под названием "Хулиганы", а в Волгограде гостям из Великобритании советовали отведать коктейль "Новичок" — конечно, крепкий алкоголь и кое-какие секретные ингредиенты.Блогер Тео побывал во множестве российских кафе, прогуливался по обычным провинциальным улицам и дворам, открыл для себя московское метро со станциями-дворцами, с бесплатным Интернетом и мониторами, на которых тоже показывают футбол."В Лондоне нет такого. А в Москве есть, можно смотреть футбол под землей в метро. Здорово!" – радуется Тео.Отец Тео Стивен в 90-х работал в России. Здесь встретил свою будущую супругу, мать Тео. Тем и смешнее, и неприятнее слышать ему рассказы о том, как якобы страшна современная Россия.В день отъезда из России Тео записал прощальный ролик с печальной музыкой. "И вот мы в Лондоне. Я должен быть в Москве, это была лучшая поездка в моей жизни! если ты русский, то мне нужна твоя помощь. Если я вернусь и Англия обыграет Швецию, то мне понадобятся билеты на полуфинал и финал в "Лужниках". Если кто-нибудь из русских поделится билетами для меня и отца или билетом только для меня, то я вернусь в Россию", — пообещал Тео.В Россию спустя всего полтора месяца после последнего визита возвращается президент Франции. На Петербургском форуме, отвечая на вопрос "Вестей недели", приедет ли он на чемпионат, Макрон ответил, что считает себя оптимистом и если команда будет побеждать, то и он прилетит. Болеть за свою команду французский президент будет на стадионе в Санкт-Петербурге.Все больше иностранных гостей встречают и в Крыму. В большинстве городов чемпионата матчи завершены — теперь только Москва и Санкт-Петербург. Чемпионат подарил всем ощущения, каких в современной истории точно еще не было. Его время стремительно утекает, но все равно самое интересное еще впереди!