Полицейские привлекли пассажира рейса Москва - Екатеринбург к административной ответственности за нецензурную брань на борту самолета.

Пассажир рейса Москва – Екатеринбург оказался дебоширом. Получив соответствующее сообщение, в аэропорту Кольцово наряд транспортной полиции снял с борта и доставил в дежурную часть правонарушителя – пассажир эконом-класса, перебравший алкоголя, вел себя вызывающе и ругался матом.Его привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство, передает РИА Новости.Уже решено, что хулиган заплатит штраф, передает ТАСС.