Всероссийский День семьи, любви и верности можно сравнить с праздником влюбленных (The Saint Valentine’s Day), который отмечают в США. Праздник любящих и тех, кто идет по жизни вместе – рука об руку, поддерживает друг друга и в горе, и в радости, просто ценит любимого человека за то, что он есть! 8 июля вся страна отмечает день всего прекрасного и возвышенного – это то, что дает нам удивительное чувство любви.

Всероссийский День семьи, любви и верности можно сравнить с праздником влюбленных (The Saint Valentine’s Day), который отмечают в США. Праздник любящих и тех, кто идет по жизни вместе – рука об руку, поддерживает друг друга "и в горе, и в радости", просто ценит любимого человека за то, что он есть! 8 июля вся страна отмечает день всего прекрасного и возвышенного – это то, что дает нам удивительное чувство любви.Еще в середине 1990-х годов в городе Муроме родилась идеяпраздновать в России день семейных ценностей, но лишь в 2008 году его внесли впраздничный календарь. Что же связывает этот праздник с Муромом и почему выбрана именноэта дата – 8 июля?"Жилиони долго и счастливо и умерли в один день"Каждый из нас хоть раз в жизни слышал это проникновенное высказывание,которое берет свои истоки из известной повести, написанной вXVI веке. Легенда о Пере и Февронии Муромских – памятникдревнерусской литературы. История любви благоверных супругов прошла сквозьвека, не затерялась среди других произведений, не забылась русским народом.Своей жизнью они указали на главные духовные ценности, заставили поверить всуществование крепких брачных уз и в верность любимому человеку. Именно этаволшебная история заложила основу светлому празднику – Дню Петра и Февронии,который в наше время называют Днем семьи, любви и верности.Повесть о Петре и Февронии МуромскихВ городе Муроме правил князь Павел.Как-то раз дьявол, ненавидя все добро в роде человеческом, наслал на теремкнягини, супруги Павла, летучего змея, чтобы тот обольстил ее на блуд. Всем,кто входил в горницу к княгине, казалось, будто сам Павел сидит со своей женою.На самом деле, в образе Павла скрывалась плоть нечистого духа – змея. Спустявремя княгиня не смогла утаить от мужа все, что с ней происходит. Князьзадумался и попросил жену выведать у злого духа, от чего ему суждено умереть. Вследующий раз, когда оборотень-змей прилетел к ней, она хитро и лукаво,восхваляя и льстя ему, спросила: "От чего тебе суждена кончина?". Летучий змейсам не заметил, как выдал свою тайну, обманувшись хвалебными речами прекраснойженщины. "Смерть мне суждена от Петровича плеча, от Агрикова меча!". Княгинятвердо запомнила ответ духа и сразу же рассказала все супругу. Тяжелые думыпостигли князя: не знает он, что значат таинственные слова змея.У Павла был родной брат по имениПетр. Призвал князь его к себе и рассказал об оборотне и его страшной тайне.Петр мужественно решил для себя, что одолеет змея. Но ведь он ничего не знаетоб Агрикове мече. Петр любил молиться в немноголюдных церквях. И однажды, придяв загородную церковь, к нему подошел мальчик, "служка церковный", и показалему, где лежал меч. С того дня он ждал удобного времени, чтобы убить летучегозмея.Раз он побывал у брата своего, азатем пошел к снохе, княгине, и удивился, увидев там Павла. "Что за чудо такое: вышел я от братак снохе моей, оставил его в своей светлице и нигдене задержался, а вхожу к княгине, он там сидит;изумился я, как же он раньше меня успел туда?".Оказалось, что лукавый змей принимаетобраз Павла, чтобы Петр не убил его, почитая змея за своего брата. Петр понялобман лукавого духа, взял заветный меч и пошел в покои снохи. Увидев рядом с нейзмея в образе своего брата, поразил его мечом. Змей принял свой настоящийоблик, забился в предсмертных судорогах и скончался. Струи крови зверяобрызгали тело князя Петра и он покрылся ступьями, язвами, а потом тяжелозаболел. Ни один врач в княжестве не смог его излечить. Прослышав, что вРязанской земле много лекарей, Петр велел отвезти его туда, так как болезньочень усилилась. Один из его дружинников, по наставлению князя, пошел искатьлекаря в деревне Ласково. Подъехав к воротам какого-то дома, взошел на крыльцо,открыл дверь и глазам не поверил: "сидитза ткацким станом девушка, одна в доме, а перед неюскачет-играет заяц".Внимая последующим речам девушки,юноша понял, что она очень мудра. Рассказав о том, что привело его к этомудому, девушка подумала и говорит: "Приведикнязя твоего сюда. Если он добросердечен и не высокомерен,то будет здоров!".Феврония ответила, что знает врача,который сможет вылечить князя, и предложила привезти Петра к нейв дом. Когда это было исполнено, девушка вызвалась сама исцелитькнязя, если Петр возьмет ее в жены. Князь не принял ее слов всерьез, но все жепообещал сделать это в случае выздоровления.Она дала ему сосуд с хлебной закваскойи наказала идти в баню и смазать ею все ступья и язвы, кроме одной. Загадавзагадку девушке, князь подивился ее мудрым ответам и сделал все так, как онавелела. Наутро он проснулся здоровым, но одна язва осталась на теле Петра. Онне выполнил обещания жениться на Февронии, послав ей подарки, и через какое-товремя язвы его умножились. Он вынужден был вернуться к девушке. Февронияисцелила князя, а он взял ее в жены.Вскоре Павел умер и городом сталправить Петр. Бояре и приближенные нового правителя не любили Февронью из-за еебедного происхождения и наговаривали на нее Петру. Однажды кто-то рассказалПетру, что после трапезы, девушка собирает крошки со стола, как голодная. Петрприказал пообедать ей вместе с ним. После приема пищи княгиня собрала со столакрошки. Петр разжал ей руку и увидел благовония.Потом злые бояре прямо сказали князю,что не хотят видеть Февронью княгиней: пускай она берет любые богатства иуходит из Мурома. Она согласилась, но сказала, что ей нужен только один человек– ее супруг. Князь последовал Божиим заповедям и не оставил Февронью одну, хотьи пришлось отказаться от княжества. Они уплыли из города. На судне, гденаходилась Феврония, был еще один человек с женой. Он взглянул на Февронью с недобрымпомыслом. Она велела зачерпнуть воды сначала с одной стороны лодки, затем сдругой и спросила, какая вода вкуснее. Услышав, что вода везде одинаковая,Феврония пояснила: "одинаково и естество женское, поэтому нечего помышлять очужой жене". Еще одно чудо произошло за то время, что супруги находились вдалиот Мурома. Но неожиданно пришла весть, что вельможи и весь народ просит князя икнягиню вернуться, чтобы править городом. Петр и Феврония возвратились, правилисправедливо и кротко.Они умоляли Господа о том, чтобыумереть в один день. Они хотели быть похороненными вместе и приказали высечь водном камне два гроба, между которыми была бы только перегородка.Петр и Феврония одновременно принялимонашество; княгиня стала Ефросинией, а Петр получил имя Давид.Ефросиния вышивала воздух для храма,а Давид прислал ей письмо, где говорилось, что он ждет ее, чтобы вместеотдаться небесам. Монахиня просила его подождать, пока она закончит своюработу. Давид прислал еще одно письмо, в котором говорилось, что времени у негоостается мало. В третьем письме писал, что больше не может ждать. Тогда Ефросиниязакончила вышивать лицо последнего святого, не приступив к одежде и послаласказать Давиду, что готова принять смерть. Помолясь, они оба умерли 25 июня.Тела их похоронили в разных местах, аобщий гроб, который они повелели себе вытесать, поместили в церкви Богородицы.Наутро, к всеобщему удивлению, отдельные гробы оказались пусты, а тела святыхпокоились в "едином гробе". Люди перехоронили их снова, положив врозь. А наутроопять обнаружили в общем гробу. Люди не посмели больше прикасаться к теламсвятых, исполнив их волю, и похоронили вместе в Муромском Свято-Троицкоммонастыре. Те, кто приходит с верой к мощам – получают исцеление. Петр иФеврония Муромские причислены к лику святых православной церковью.Значение праздникаНетрудно заметить, что в последниегоды ценность семьи, веры и любви значительно упала. К сожалению, очень частоможно встретить человека, который совершенно равнодушен к близким людям. Его неинтересуют проблемы и радости родного человека, каждое сказанное слово онпринимает в штыки, объясняя это неохотой разговаривать сегодня. Изо дня в деньмаленькие недопонимания перерастают в крупные ссоры, из-за которых потомпроисходит разрыв семьи и разочарование в преданности людей. Семья должнадавать человеку любовь, поддержку, радость, стабильность. Семья – это маленькиймир, в котором все такое уютное, понятное и самое дорогое. Именно поэтому мывсе должны стремиться к идеалам, о которых напоминает нам этот праздник. Людямследует брать пример с Петра и Февронии, семейная жизнь которых бесспорно сталапрекрасным образцом супружества, любви и верности.Традиции праздникаЛюди принимают во вниманиеустоявшиеся традиции праздника, чтобы воспользоваться возможностью привлечь вжизнь настоящее везение в прекрасном чувстве – любви.Всероссийский День семьи, любви иверности обязательно нужно проводить со своей семьей или любимым человеком. Вотличие от всех других праздников 8 июля не принято дарить открытки, сувениры ит.д. Лучший подарок –ваше присутствие в кругу семьи. Также вы можете принести любимому человекубукет полевых ромашек.Многие века на Руси существовалатрадиция устраивать помолвку и обручение именно 8 июля. В настоящее время этотдень считается наиболее удачным для проведения обряда венчания и заключениябрачных уз. Также в этот день в храмах проходят богослужения.Гадания в праздникВ этот день принято проводитьразличные обряды гаданий, с помощью которых в семью можно привлечь любовь истабильность, наполнить новой положительной энергией отношения с близкимилюдьми и другое.Наиболее эффективным гаданиемявляется гадание по зеркалу. Данный способ не предполагает участия третьеголица. Зеркало используют по-разному, но оно всегда сможет дать ответы на самыесложные вопросы, откинув все сомнения в сторону. Гадание рекомендуетсяпроводить в полночь в пустом доме. На пол необходимо поставить два зеркала:одно перед, а другое позади вас. Между передним зеркалом и вами поместить зажженнуюсвечу. В 12 часов ночи есть возможность увидеть то, что произойдет с вами вближайшем будущем.При желании вы также можете погадатьна семью. Для этого необходимо поставить прозрачный графин с водой, за графиномпоместить зеркало. С трех сторон поставьте горящие свечи. Вы должны смотреть взеркало. Запоминайте все увиденное: в скором времени это обязательно сбудется.День семьи, любви и верности –прекрасный повод собраться всей семьей, проявить особенную заботу, любовь ивнимание к родным людям.