Одно из любимых увлечений семьи инструктора Центра служебной и боевой подготовки УВД по Зеленоградскому АО Сергея Кулика – футбол...

Выполнение служебного долга требует от сотрудников полиции полной самоотдачи, порою в ней нет места обычным выходным или праздникам. И все же каждый из них любое свободное время стремится провести со своей семьей. К примеру, инструктор Центра служебной и боевой подготовки УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве младший лейтенант полиции Сергей Кулик проводит его с женой Мариной и трехлетней дочкой Алиной.Одно из любимых увлечений этой семьи – футбол. С детства Сергей занимался спортом, профессионально играл за зеленоградскую команду, а жена и дочка полюбили этот вид спорта благодаря главе семейства. В свои неполные три года дочь Алина с удовольствием гоняет мяч по полю, отдавая пасы маме и папе и радуясь, когда атака увенчивается успехом.«Мне кажется, детей нужно приобщать к спорту с самого юного возраста, – делится Сергей Кулик, – совсем скоро запишу дочку на занятия по художественной гимнастике. Перед нами с Мариной не стоит цель вырастить профессионального спортсмена, хочу, чтобы Алина выросла достойным членом общества. А с профессией она определится сама».Глядя на то, как меняется строгий инструктор в обществе жены и дочки, становится понятно, как важны для сотрудника полиции надежный тыл и тепло домашнего очага.Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Поздравляем все семьи сотрудников органов внутренних дел с этим чудесным, добрым праздником. Пусть дома вас всегда ждут любимые и близкие люди!Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31