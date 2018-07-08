Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в субботу вечером в Сочи, перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Премьер пожелал команде РФ успеха, а хорватскому лидеру – комфортного пребывания в РФ.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев встретился с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович в субботу вечером в Сочи, перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Премьер пожелал российской команде успеха, а хорватскому лидеру – комфортного пребывания в России. "По понятным причинам, не могу пожелать удачи вашей сборной, желаю успеха вашему пребыванию в РФ", – сказал Медведев, обращаясь к Грабар-Китарович."Рады, что футбол дает возможность для проведения встреч", — приводит слова главы российского кабинета министров РИА Новости.Медведев и Грабар-Китарович вместе посмотрят матч, который пройдет на стадионе "Фишт".Как сообщила ранее пресс-служба правительства РФ, в ходе встречи российского премьера с президентом Хорватии планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в самых разных областях.