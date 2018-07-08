Первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал ТАСС итоги встречи российских и американских сенаторов на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал ТАСС итоги встречи российских и американских сенаторов на полях летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. То, считает Джабаров, что разговор состоялся по инициативе американцев, может означать снижение накала в отношениях РФ и США.По словам Джабарова, парламентарии обеих стран хотят подготовить встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Как ожидается, она состоится 16 июля, пишет ТАСС."Нам надо разговаривать и договариваться, а не конфликтовать", — добавил Джабаров.Факт регулярных встреч сенаторов, по мнению Джабарова, поможет выработать консенсус по проблемам, важным для всего мира. Парламентская дипломатия позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга.