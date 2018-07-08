На стадионе Самара-Арена завершился третий по счету четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Швеции и Англии. Встреча прошла в не слишком зрелищной борьбе и завершилась победой британцев – 2:0.

На стадионе "Самара-Арена" завершился третий по счету четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу. Встречались сборные Швеции и Англии. Встреча прошла в не слишком зрелищной борьбе и завершилась победой британцев – 2:0.Команды провели матч в следующих составах: сборная Швеции – Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Гранквист, Ларссон, Экдаль, Классон, Крафт (Янссон 85), Форсберг (Гвидетти 65), Берг (Ульсон 65), Тойвонен; сборная Англии – Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард, Хендерсон (Дайер 85), Алли (Делф 76), Стерлинг (Рэшворд 90), Кейн.В первой половине основного времени матча команды показали осторожную игру и минимум опасных моментов. При этом британцы чуть больше владели мячом, но по части созидания опасных моментов команды не слишком преуспели.Единственный гол был забил англичанами с углового на 30-й минуте, при этом это был первый удар в створ ворота футбольной "Тре крунур". После подачи Эшли Янга мяч головой в ворота шведов отправил полузащитник Гарри Магуайр.В самом конце первой 45-минутки англичане придавили шведов к их воротам, имели несколько вполне сносных полу-моментов, но забить еще гол не смогли.Вторая половина встречи началась активностью англичан, которые захватили бразды правления в свои руки и никак не давали шведам шанса вернуться в игру. Как результат – на 60-й минуте счет стал 2:0 после точного удара Деле Алли, который замкнул навес партнера.Теперь футбольная "Тре крунур" оказалась на грани поражения, и терять шведам стало нечего. Они постарались перестроить свои ряды и организовать собственные голевые шансы. В одном из моментов англичан спасла только реакция вратаря Пикфорда.Тут же тренерский штаб сборной Швеции произвел двойную замену, хотя и довольно спорную: вместо активного Форсберга и не слишком заметного Тойвонена вышли Гвидетти и Ульсон.Эти изменения в составе не сильно повлияли на общий тон игры, хотя в последние 15 минут шведы атаковали и чаще, и острее. Но надо отдать должное вратарю "трех львов" Пикфорду, который совершил пару честных спасений.Сумбур последних минут не дал возможности "Тре крунур" хотя бы "размочить" счет. Англия – в полуфинале и это для родоначальников футбола всего третий подобный успех в истории. Они ждут соперника из пары Хорватия – Россия.