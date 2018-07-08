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<a href="http://33live.ru/novosti/08-07-2018-futbolnoj-sbornoj-rossii-poobeshhali-za-pobedu-gruzovik-kolbasy.html" target="_blank">Футбольной сборной России пообещали за победу грузовик колбасы</a> - Перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу, в котором сборная России играет с соперниками из Хорватии, неожиданный привет пришел нашим футболистам из Владимирской области. Местный бизнесмен пообещал игрокам в случае победы... грузовик колбасы.