Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над шведами в четвертьфинале чемпионата мира. Он признался, что перед матчем пообщался с игроками и узнал от них, что никто не хочет уезжать из России до конца турнира.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу своей команды над шведами в четвертьфинале чемпионата мира. Он признался, что перед матчем пообщался с игроками и узнал от них, что никто не хочет уезжать из России до конца турнира."Наша команда сегодня показала упорство, она на глазах становится зрелым коллективом. Я общался сегодня с игроками, никто из нас не хотел ехать домой, так что мы еще минимум неделю пробудем здесь. Наш коллектив был сильным, мы успешно сыграли с очень собранным соперником. Порой мы не справлялись, но упорная работа в течение недели принесла результат", — цитирует Саутгейта РИА Новости.Напомним, что сборная Англии победила в четвертьфинале шведов со счетом 2:0 и в полуфинале встретится с победителем пары Хорватия – Россия.