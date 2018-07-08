Прошедший матч отечественной сборной смотрела вся страна. Конечно, звезды тоже не обошли вниманием противостояние с хорватами. Однако их публичная поддержка может обернуться гневом поклонников.

Прошедший матч отечественной сборной смотрела вся страна. Конечно, звезды тоже не обошли вниманием противостояние с хорватами. Однако их публичная поддержка может обернуться гневом поклонников.Певица Глюк’oZa выложила в Instagram фотографиюнеизвестного автора, на которой запечатлен кадра трансляции футбольного матча,где нападающий сборной России Федор Смолов располагается в окружении икон,размещенных у телевизора."Ну что, друзья ! Вот так! Даже когда очень хочется всем сердцем, можетне получиться. Это игра! И спасибо нашим ребятам за эту борьбу! За эмоции и зато, что так всех нас сплотили и заставили поверить в чудо!!! Побольше бы намтаких моментов в жизни, когда мы рядом, когда мы заодно !! P.S. Фотонеизвестного автора, но мы болели всей душой", – подписала она фотографию,подводя итоги матча. Многие подписчики были с ней солидарны, но нашлись и те,кто возмутился такой фотографией и усомнился в умственных способностях Натальи."Богохульство", – написал один из пользователей. "Не фото, анастоящая мерзость, да еще и с иконами! (орфография и пунктуация авторов здесьи далее сохранены – прим.ред) Не стыдно?! Хотя откуда там стыд...", – добавилодругой подписчик. "Это кощунственно....вообще чтоль дура?", – возмутилсядругой.Напомним, что сборная России уступила Хорватии в сериипослематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый изодиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз всвоей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится сангличанами. Матч состоится 11 июля в Москве.