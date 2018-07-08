Прошедший матч отечественной сборной смотрела вся страна. Конечно, звезды тоже не обошли вниманием противостояние с хорватами. Однако их публичная поддержка может обернуться гневом поклонников.
Прошедший матч отечественной сборной смотрела вся страна. Конечно, звезды тоже не обошли вниманием противостояние с хорватами. Однако их публичная поддержка может обернуться гневом поклонников.
Певица Глюк’oZa выложила в Instagram фотографию
неизвестного автора, на которой запечатлен кадра трансляции футбольного матча,
где нападающий сборной России Федор Смолов располагается в окружении икон,
размещенных у телевизора.
"Ну что, друзья ! Вот так! Даже когда очень хочется всем сердцем, может
не получиться. Это игра! И спасибо нашим ребятам за эту борьбу! За эмоции и за
то, что так всех нас сплотили и заставили поверить в чудо!!! Побольше бы нам
таких моментов в жизни, когда мы рядом, когда мы заодно !! P.S. Фото
неизвестного автора, но мы болели всей душой", – подписала она фотографию,
подводя итоги матча. Многие подписчики были с ней солидарны, но нашлись и те,
кто возмутился такой фотографией и усомнился в умственных способностях Натальи.
"Богохульство", – написал один из пользователей. "Не фото, а
настоящая мерзость, да еще и с иконами! (орфография и пунктуация авторов здесь
и далее сохранены – прим.ред) Не стыдно?! Хотя откуда там стыд...", – добавило
другой подписчик. "Это кощунственно....вообще чтоль дура?", – возмутился
другой.
Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии
послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из
одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в
своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с
англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.