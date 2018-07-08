Министерство иностранных дел КНДР пожаловалось на серьезное давление со стороны США в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Министерство иностранных дел КНДР пожаловалось на серьезное давление со стороны США в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. В субботу завершился визит государственного секретаря США Майкла Помпео в Пхеньян, чей итог северокорейские дипломаты назвали "по-настоящему разочаровывающим".КНДР планировала поторговаться с США, предложить им свои варианты разоружения, поддержать "дух саммита Северная Корея-США" в Сингапуре. На деле США потребовали полной, доступной проверке и необратимой денуклеаризации. Такие требования в Пхеньяне назвали "односторонними и грабительскими", пишет "Интерфакс".В будущем Северная Корея хотела бы от американских партнеров "новых подходов" и "разрыва с потерпевшими крах методами прошлого".Сам Майкл Помпео назвал переговоры с северокорейской стороной положительными.