Клуб Локомотив решил не продлевать соглашение с Дмитрием Тарасовым. Теперь спортсмен вынужден искать новую команду.

Клуб "Локомотив" решил не продлевать соглашение с Дмитрием Тарасовым. Теперь спортсмен вынужден искать новую команду.Новость о том, что Дмитрий Тарасов покинет "Локомотив"удивила многих. Учитывая, что мотивировки решения руководства клуба не было.Однако и этому шагу футбольных начальников нашлось объяснение. По словамшоумена Рустама Солнцева, причина кроется в магических способностях егоэкс-супруги Ольги Бузовой."Трудно не поверить в то, что Олька его прокляла. Ну,допустим, может, что-то прошептала, будучи вне себя "Будь ты проклят!" Иликолдует в Новогоднюю ночь. Ольга, ты отомщена. Рад твоим новым талантам", – цитируетStarHit шоумена.Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года. Вместе скомандой он выигрывал чемпионат России (сезон-2017/18) и дважды побеждал вКубке страны (2014/15 и 2016/17). В минувшем сезоне полузащитник провел 24матча в РФПЛ и забил 2 мяча. В заявку сборной России на ЧМ-2018 он не попал.