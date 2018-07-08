Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел на АЗС, устроив там разгром и пожар. Очевидцы эвакуировали мужчину из разбитого транспортного средства, впоследствии выяснилось, что предполагаемый виновник аварии практически не пострадал.

Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в субботу, 7 июля, в городе Гантерсвилл, штат Алабама, США.Водитель пикапа не справился с управлением и на большой скорости влетел на территорию АЗС, спровоцировав разрушения и возгорания.Водители и пассажиры, оказавшиеся на заправке в момент ЧП, пришли на помощь пострадавшему и быстро эвакуировали его из разбитого и горящего транспортного средства.Как сообщают СМИ, предполагаемый виновник аварии был доставлен в больницу, где врачи не выявили у него серьезных травм.Полиция изучает все обстоятельства инцидента.