Чемпионат мира по футболу для сборной России закончился после поражения в матче 1/4 финала. Миллионы болельщиков молились, переживали, кричали, поддерживая команду Станислава Черчесова. А вот звезда Дома-2 смотрела матч с дальним прицелом – она искала жениха.

Чемпионат мира по футболу для сборной России закончился после поражения в матче 1/4 финала. Миллионы болельщиков молились, переживали, кричали, поддерживая команду Станислава Черчесова. А вот звезда "Дома-2" смотрела матч с дальним прицелом – она искала жениха.Больше других красавцев из сборной Оле приглянулся полузащитник Денис Чернышев, который на 31-й минуте забил первый гол в ворота соперников в Сочи. "Я согласна выйти за тебя замуж. Ты, кстати, симпатичный. Меня не смущает разница в возрасте – я без макияжа выгляжу на 18, – заявила Бузова в специальном видеоролике. – Жду звонка. Подружки одобрили".Денису Чернышеву– игроку испанского "Вилльяреала" – 27 лет. Он всего на пять лет младше Ольги Бузовой. Сущая ерунда, если вспомнить разницу в возрасте Галкина и Пугачевой, Макарова и Кудрявцевой, Краско и Шевель.Чернышев не женат, хотя у него есть девушка – испанка Кристина Кобе. Влюбленные, судя по постам в соцсетях, много путешествует по миру, посещая парки развлечений и исторические достопримечательности.Чтобы поддержать Дениса на играх чемпионата мира 2018 года, невеста сделала перерыв в напряженном рабочем графике и прилетела в Россию. В отличие от большинства спутниц игроков, Кристина не пропустила групповой этап. После победы над Египтом, Черышев бросился к трибуне, где его обняла любимая.Но Бузову преграда в виде Кристины вред ли остановит – ведущая "Дома-2" привыкла добиваться своего. К тому же Чернышев сказочно богат – его трансфер оценивается в 10 миллионов евро! А Бузова денежки любит.Впрочем, любит она и футболистов. 26 июня 2012 года она вышла замуж за футболиста столичного "Локомотива" Дмитрия Тарасова. 30 декабря 2016 года они развелись. Но теперь Оля, кажется, снова готова к мячам в своих воротах.