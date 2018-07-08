Для среднестатистического советского гражданина с зарплатой в 150 рублей тонны денег были чем-то грандиозным и недостижимым. Когда в 80-х следователи Гдлян и Иванов продемонстрировали богатства, изъятые у партийной элиты Узбекистана по хлопковому делу, вся страна долго пребывала в шоке. Столько наворовать у государства в советской истории еще никому не удавалось.

Для среднестатистического советского гражданина с зарплатойв 150 рублей тонны денег были чем-то грандиозным и недостижимым. Когда в 80-х следователи Гдлян и Иванов продемонстрировали богатства, изъятые упартийной элиты Узбекистана по хлопковому делу, вся страна долго пребывала вшоке. Столько наворовать у государства в советской истории еще никому неудавалось.То, что в СССР процветала коррупция, знали, пожалуй, все. Мелкиевзятки гаишникам, торговля слитым бензином за полцены, коробочка шоколадных конфетчиновнику за небольшую услугу, знакомые в универмаге или рыбном магазине,выносящие товар налево… Примеров такой взаимопомощи на низком, бытовом уровне вэпоху тотального дефицита – не перечесть.Не зря же тогда было очень трудно объяснить иностранцамистинный смысл такого простого русского слова "достать". "Гдедостала колготки в сеточку?" – "Да у Светки сестра в галантерее работает,вчера завезли". Подобные диалоги – не редкость в обыденной жизни того времени.То, что наверху живут по другим законам, многие советскиеграждане, конечно, догадывались. Но масштабов, какими обогащались партийные чиновники,никто и представить себе не мог. Советская элита брала взятки не борзымищенками, как Ляпкин-Тяпкин, а целыми вагонами.Схема, в общем-то, давно известная – приписки. Государствозаказывает у производителя продукцию определенного объема, скажем, на миллионрублей. Производитель отгружает вместо положенных ста железнодорожных вагоновна десять меньше, а в сопроводительных документах пишет: 100. Те, ктоприкрывает недостачу, получают от производителя часть государственных денег.Именно так в течение нескольких лет в солнечном Узбекистане "торговали"хлопком. При взятых на себя повышенных обязательствах власти не смогли вырастить и собрать богатый урожай. Решено было пойти на подтасовку статистических данных.Руководство республики во главе с первым секретарем ЦК КПСС Узбекской ССР Шарафом Рашидовым, прикрываемое влиятельными людьми в Москве, похитило наприписках полтора миллиарда рублей. По тем временам это огромные деньги. Почтивсе они ушли на взятки так называемой группе прикрытия. Через несколько лет всеее участники станут фигурантами хлопкового дела.В поздние советские годы имя Рашидова для многих советскихграждан олицетворяло коррупцию и кумовство, неразрывно связанные садминистративно-командным аппаратом Советского Союза. Правда, сам главаУзбекской ССР каким-то чудом избежал наказания. Его роль в хлопковом делеочевидна, но документально не доказана.Возможно, до него просто не успели добраться. В самый разгаррасследования, в октябре 1983 года, Рашидов скоропостижно скончался от сердечногоприступа. Такова была официальная версия его смерти, однако, по слухам, главареспублики покончил жизнь самоубийством.В Москве роль "крыши" узбекской мафии выполняли замминистравнутренних дел, зять генсека Леонида Брежнева Юрий Чурбанов и еще нескольковысокопоставленных партийных деятелей. Всего по хлопковому делу прошлинесколько тысяч человек.По разным данным, от пяти до 16 фигурантов покончили с собой, многих приговорили к высшей мере наказания (среди них был министр хлопкоочистительнойпромышленности Узбекистана Усманов),большая часть организаторов и участников масштабных хищений получили большиесроки.Уголовное дело о приписках и коррупции в Узбекистане велидва принципиальных, умных следователя-профессионала из прокуратуры – Тельман Гдляни Николай Иванов. Масштабы их расследования поразили всю партийную верхушку: вдомах узбекских министров, хозяйственников и партийных деятелей они находили стеллажис трехлитровыми банками, забитыми деньгами. Счет шел на миллионы рублей. Рядомхранились ювелирные изделия из золота и украшения с драгоценными камнями.В 1988 году на пресс-конференции в прокуратуре СССРследственной группой была продемонстрирована часть ценностей, изъятых упреступников, бравших взятки. На нескольких столах разместили пачки сторублевыхкупюр, золото и серебро. Журналисты писалитогда, что даже в сокровищницах Московского Кремля им не доводилось видетьтакого богатства.Руководство страны сознательно предало широкой огласке информацию о хлопковом деле. Таким образом власть демонстрировала борьбу скоррупцией населению СССР, ощущающему со все большей силой нарастающиекризисные явления, которые в 1991 году все-таки приведут к распаду великойдержавы.