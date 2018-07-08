Владимир и Юлия Смирновы живут в браке уже 29 лет

Владимир и Юлия Смирновы живут в браке уже 29 летГубернатор Костромской области Сергей Ситников во время рабочего визита в Шарью вручил многодетной семье Смирновых медаль «За любовь и верность», сообщается на сайте областной администрации.Владимир и Юлия Смирновы живут в браке уже 29 лет, у них пятеро детей. Старшие уже создали свои семьи, третий сын Владислав учится в Костромской сельскохозяйственной академии, четвертый Рафаил учится в 3 классе, а в 2017 году у супругов родилась дочка Ясянния.«Поздравляю вас с Днем любви, семьи и верности. Вручаю эту медаль за крепость семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности», — обратился к супругам Сергей Ситников.